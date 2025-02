Seconda Affiorano i primi segnali di stanchezza. Rallenta la Fivizzanese, crolla la Carrarese Giovani

Il campionato di Seconda Categoria sta imboccando la dirittura d’arrivo mentre si sono evidenziati primi segni di stanchezza, le prime incertezze. La ventiduesima giornata ha riconfermato sul tetto più alto la Fivizzanese, medicei che non sono riusciti ad andare più in là della divisione della posta sul campo di un Ricortola mai domo. La squadra neroverde di Brizzi costretta per due volte a inseguire il risultato ha calato nella contesa tutto il suo orgoglio riacciuffando il risultato e nei restanti venti minuti resistere alla medicea che “godeva“ del vantaggio di un uomo in più.

Un pareggio che vale per l’albiceleste, infatti con il punto conquistato e la contemporanea sconfitta della Carrarese Giovani il distacco dalla squadra di mister Incerti passano a sei punti. Marmiferi che dopo 27 partite passate senza sconfitte fra campionato e Coppa hanno perso l’imbattibilità sul campo di Bargecchia contro i padroni di casa del Corsanico. La domenica numero sette di ritorno nel match testa-coda tra Monzone e Atletico Carrara ha detto che la lindezza degli schemi dei biancorossi fossero arrugginiti si sapeva (o si doveva sapere) fin dalla vigilia della partita: le ultime uscite della squadra di Fini avevano chiaramente indicato abbassamento di pressione, foschia mentale, inevitabile stanchezza. Non si può darle ed a chi prometterle per quattro mesi consecutivi senza accusare logorio.

Nulla di fatto tra Pieve San Paolo e Pontremoli Fc, che per certi aspetti potrebbe essere stato il frutto della paura di mollare all’avversario l’intera posta in palio ma all’occhio dell’osservatore si è più inclini nell’accreditare all’affaticamento le cause e non la caduta di efficienza. Dallas Romagnano e Filattierese sempre più in crisi di identità incassano a domicilio una cinquina, i primi dall’arrembante Migliarino, mentre i secondi dal San Vitale. Di risonanza il successo della squadra di Bertelloni che in meno di mezz’ora ha affondato cinque micidiali unghiate nel ventre molle dei castellani. Le doppiette di Ricci, Dell’Amico, che hanno rubato l’occhio, non possono far passare in second’ordine la straordinaria reattiva del collettivo del san Vitale che dopo il vantaggio dei verdeoro col passare dei minuti si è trasformato in una sorta di tritatutto. La Villafranchese in riva al lago Puccini vince sul Massarosa esaltando invidiabili virtù emerse in questa fase calante del torneo sempre più avvincente.