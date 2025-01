Tempo di bilanci in casa dei Giovani Via Nova del patron Osvaldo Romani. Partendo dalla prima squadra, che partecipa al campionato di Seconda Categoria, girone B. Dopo una prima parte di stagione poco positiva, si sta mettendo in mostra con una serie di risultati importanti, tra cui il pari imposto al Pescia e al Piazza 55, squadre che occupano i primi due posti in classifica, nonché la vittoria per 3-0 nello scontro salvezza contro la Morianese. I nuovi innesti, arrivati nel corso del mercato invernale, hanno di sicuro dato quel qualcosa che mancava in precedenza. Gli Juniores regionali si stanno ben comportando nel girone B, mentre qualche difficoltà stanno incontrando gli Allievi nel girone C. Per loro, però, c’è ancora tutto il tempo per poter rimediare. Anche le formazioni provinciali di Allievi e Giovanissimi si stanno facendo valere. "La stagione è arrivata al giro di boa e tutto sommato le cose stanno andando per il verso giusto – ha detto il presidente Osvaldo Romani –. Certo, in alcuni casi si poteva fare meglio, ma il tempo per riuscirci c’è ancora".