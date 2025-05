Seconda categoria 2024-25: Sassocorvaro promosso, Brugnettini e Ambrogiani top scorer

Anche il campionato di Seconda categoria 2024-25 va agli archivi, restano da giocare solo gli spareggi.

Girone A. Promosso in Prima il Sassocorvaro mentre l’Olimpia Macerata Feltria, seconda classificata giocherà lo spareggio contro la vincente dei playoff del girone B. Se la dovranno vedere invece tra loro ai playout Frontonese-Santangiolese. Retrocede in Terza categoria il Montelabbate.

I numeri. L’attacco più prolifico (56 reti) è stato quello del Macerata Feltria mentre la difesa più perforata è risultata quella del Montelabbate (69 gol subiti). Il Valfoglia Tavoleto vanta il record dei pareggi (14). Nell’ultima giornata sono stati segnati tanti gol (34).

I bomber. A vincere la classifica cannonieri, in questo caso del girone A, è un habitué di queste graduatorie: Alessio Brugnettini attaccante (classe ’87) della Vigor San Sisto. Dopo le 5 reti realizzate nel girone di andata nel ritorno Brugnettini è andato a segno 13 volte raggiungendo così quota 18. Il suo record personale è quello della stagione 2012-13 con 33 marcature con il Real Altofoglia. "Se ho vinto la classifica marcatori lo devo alla mia famiglia, ai miei compagni, alla società e ai tifosi, grazie a tutti". Per arrivare a 300 gol in carriera ad Alessio ne mancano 5, sarà per la prossima stagione. Dietro a Brugnettini, seguono: 15 reti: Diego Sanchini (Ca Gallo), 14 reti: Nicola Bravi (Vadese), Mirco Politi e Soren Azalian (Olimpia Macerata Feltria) e Matteo Raffaele Marini (Pole). 12 reti: Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro), 11 reti: Luca Torchi (Avis Sassocorvaro).

Girone B. Qui ha primeggiato il Marotta Maroso Mondolfo. Per le semifinali playoff: Cuccurano-Gradara; Real Mombaroccio-Della Rovere. Spareggio retrocessione: Vf Adriatico-Marottese Arcobaleno. Finale playout: Hellas Pesaro contro la vincente dello spareggio.

I numeri. Il Real Mombaroccio ha segnato più gol di tutti (53), la difesa più perforata è risultata quella dell’Hellas Pesaro (66 gol subiti). Tanti pareggi per il Marotta Maroso (11) che però ha perso meno di tutte le altre (solo 3 volte). 29 i gol dell’ultimo turno.

I bomber. Nel girone B a vincere la classifica dei marcatori è stato Luca Ambrogiani (classe 1993) del River Urbinelli, sabato scorso autore di una tripletta contro il Fortuna Fano. 17 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo), 15 reti: Antonio Tedesco (A. River Urbinelli), 14 reti Andrea Battisti (Fortuna Fano), Omar El Kheir (Della Rovere) e Matteo Baldini (Gradara Calcio), 13 reti. Manuel Tonucci (Villa Ceccolini) e Nicola Vampa (Cuccurano), 11 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), Francesco Ricci (Real Mombaroccio) e Mattia Campanelli (Arzilla).

La squadra della settimana: 1) Del Gallo (Vadese), 2)Fratesi (Gradara), 3)Cerreti (O. Cuccurano), 4)Romitelli (Cantiano), 5)Antognoli (Frontonese), 6)Gramaccioni (Pole), 7)Turchi (Sassocorvaro), 8)Broccoli (Vf Adriatico), 9)Muratori (Real Mombaroccio), 10) Barbaresi (Della Rovere), 11)Sanchini D. (Ca Gallo). All. Ordonselli (O.Cuccurano). Amedeo Pisciolini