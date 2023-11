Seconda categoria. Alberese, salta anche Falciani. Nuovo mister

Secondo cambio in panchina per l’Alberese. La formazione bianconera di Seconda categoria, ultima in classifica con un punto nel girone G, è arrivata alla decisione di sollevare dall’incarico anche il secondo allenatore nel giro di 4 mesi. Fabio Falciani non è più l’allenatore dei bianconeri, che stanno davvero faticando a stare al passo con le altre formazioni.

Falciani, che ad inizio anno era il direttore sportivo, e che aveva scelto Marco Travison come tecnico, lo aveva poi sostituito in panchina. Una separazione di comune accordo.

Adesso la società dovrà trovare un nuovo allenatore ed un nuovo direttore sportivo. I bianconeri ieri sera sono tornati ad allenarsi dopo l’ultimo ko, e la società in questi giorni cercherà un traghettatore da qui a domenica per poi scegliere un nuovo tecnico.