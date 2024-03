Seconda Categoria. Alfonsine alla prova Vis Faventia. Marina-S.Pancrazio, che sfida

Ultime sei giornate di campionato in Seconda Categoria e ancora tanti verdetti in bilico. Nel girone M, l’Only Sport Alfonsine resta la grande favorita per la promozione, con 6 punti di vantaggio sulla Riolese ma domani ospiterà la Vis Faventia, ora quinta ma sino a fine del girone d’andata anche in testa. Trasferte non semplici, invece, per le immediate inseguitrici: la Riolese è ospite del Palazzuolo mentre il Bagnacavallo va a Lavezzola, contro il Centro Erika nella sfida dei bomber del girone: Kaja Gedis per i padroni di casa, Camara per gli ospiti, entrambi a 12 gol. L’anticipo di oggi riguarda la zona salvezza: il San Potito, che ospita il San Rocco, al momento sarebbe salvo, visto il distacco di più di 7 punti – non ci sarebbero i playout – col Conselice, penultimo.

Nel girone N il Vecchiazzano conta i giorni per l’aritmetica promozione: ha 11 punti di vantaggio con 18 ancora disponibili, ma non potrà comunque festeggiare nel weekend, anche se oggi si giocala sfida tra le due seconde: al "Sirotti" si affrontano Marina e San Pancrazio, entrambe a 43 punti contro i 54 del Vecchiazzano. In coda il Godo ospita il Valmontone e con un successo potrebbe riavvicinare la possibilità di disputare i playout, riportando il distacco dalla terz’ultima sotto i 7 punti. Seconda Categoria (21ª giornata, ore 14,30). Girone M: S. Potito-San Rocco. Domani: Bagnara-C. Guelfo, B. Tuliero-Conselice, C. Erika-Bagnacavallo, Only Sport-Vis Faventia, Palazzuolo-Riolese, R. Voltanese-Vita. Classifica: Only Sport 44; Riolese 38; Bagnacavallo 37; Vita 35; Faventia 33; C. Erika 31; C. Guelfo 30; Palazzuolo 28; B. Tuliero 26; S. Rocco 25; Bagnara 23; S. Potito 19; Conselice 11; R. Voltanese 9. Girone N: Marina-S. Pancrazio. Domani: F. Zarattini-Fiumanese, Gs Romagna-Dep. Roncadello, Godo-Valmontone, Low Street-S. Zaccaria, P. Fuori-Vecchiazzano, Real-St. Rossa. Classifica: Vecchiazzano 54; Marina, S. Pancrazio 43; Low Street 36; Fiumanese 34; Gs Romagna 30; F. Zarattini 29; St. Rossa, Real 26; Valmontone 19; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.