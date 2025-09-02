Seconda categoria. Ambizione Firenzuola. Si riparte da D’Apolito

Acquista il giornale
Novità e progetti ambiziosi per il Firenzuola, nel girone di Mugello, Prato e Pistoia. La regia è stata affidata al...

di FRANCESCO QUERUSTI
2 settembre 2025
Giocatori, dirigenti e sostenitori del Firenzuola Calcio militante nel campionato di Seconda categoria

Novità e progetti ambiziosi per il Firenzuola, nel girone di Mugello, Prato e Pistoia. La regia è stata affidata al nuovo direttore sportivo Fabio Geroni, proveniente dalla squadra Amatori, che è un altro punto di riferimento per il calcio locale. "L’obiettivo principale - afferma Geroni - è coinvolgere sempre più il paese e i sostenitori, con un legame alla squadra e ai suoi valori sporivi e sociali. Siamo felici che alcuni giocatori, che avevano ricevuto richieste importanti, abbiano preferito rimanere e indossare la casacca rossoblù". Inoltre Geroni precisa: "Siamo ripartiti con un’impronta più territoriale che può vantare il ‘ritorno a casa’ del centrale di difesa Lorenzo Giovannardi, del centrocampista Davide Conte e del difensore Nicola Casini. Con mister Maurizio Baracani che sarà alla guida degli Allievi".

L’allenatore della Seconda è stato confermato Silvio D’Apolito, partito con entusiasmo e un gruppo giocatori che ben unisce esperienza e gioventù. La squadra avrà l’obiettivo principale di mantenere la categoria, ma con il sogno nel cassetto di togliersi qualche soddisfazione. Nello staff il preparatore dei portieri Gabriele Sabatini e Fabio Fassina, il preparatore atletico Claudio Sacconi, i dirigenti accompagnatori Alessio Corbatti, Marco Mini, Mario Franchini e Stefano Calvanelli. Direttore sportivo settore giovanile Michele Vivoli. Il girone è una novità assoluta con avversari tutti da scoprire. Il Firenzuola è guidato dal presidente Lorenzo Malvezzi e disputerà la ventiduesima stagione consecutiva in Seconda categoria.

La rosa. Portieri: Francesco Caleca, Cifaldi. Difensori: Casini, Andrea D’Agnolo, Claudio D’Agnolo, Giovannardi, Graziani, Mochi, Ndiaye, Spataru, Turrini. Centrocampisti: Angeloni, Filippo Bartolacci (dal Sant’Agata), Niccolò Bartolacci, Bucco, Conte, Galeotti, Livi, Mini, Morozzi, Ndreka, Ruja. Attaccanti: Bertini (dal Valsanterno), Enzo Caleca, Del Lungo, Donattini, Giorgi, Innocenti. Conte rientra dopo due stagioni; Andrea D’Agnolo, Giovannardi, Galeotti e Mini dall’ Aics dei rossoblù; Turrini, Spataru, Angeloni e Ndreka (dalla Juniores).

Francesco Querusti

© Riproduzione riservata

