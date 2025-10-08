Seconda categoria. Ankon Dorica, prove di fuga. Dietro prevale l’equilibrio

Terza giornata in Seconda Categoria con una sola squadra, nei tre gironi che vedono coinvolte formazioni anconetane, ancora a punteggio pieno: è l’Ankon Dorica, che vince ancora e sale a 9 punti, capolista solitaria del girone D. Una macchina da gol quella anconetana: con il 3-1 in casa a Vallemiano sulla GLS Dorica, i gol realizzati diventano così 13 in tre partite di campionato disputate. Inseguono nel girone D Sporting Loreto, Agugliano Polverigi e Sirolese, tutte a 7 punti con due vittorie e un pari. Nessuna squadra a punteggio pieno nel girone C: Monte Roberto, Monsano e Olimpia Ostra Vetere, che avevano vinto nelle prime due partite, pareggiano infatti tutte e tre, e restano sì al comando in terzetto, ma con 7 punti. Si fa sotto a 6 punti il Corinaldo, che firma la vittoria più rotonda della giornata battendo in casa 3-0 il Valle del Giano: a 6 punti pure l’Aurora Jesi, che supera in casa 2-1 la Sampaolese in un sentito derby della Vallesina. Equilibrio anche in coda: nel girone D soltanto una squadra ha sempre perso: è il Camerano, che cede però con onore 1-0 sul campo della Sirolese, non riuscendo a sbloccarsi da quota 0 in classifica, mentre nel girone C, dopo 270 minuti di gioco, tutti hanno colto punti: chiudono infatti la graduatoria, con un pari e due sconfitte, Urbanitas Apiro, Labor Santa Maria Nuova e Valle del Giano, a 1 punto. All’orizzonte, per ora, non si vedono dunque né ammazzacampionato – fatta eccezione per un Ankon Dorica almeno in questo inizio di stagione inarrestabile, soprattutto a livello offensivo – né tantomeno materassi, con l’equilibrio ancora a regnare. Se questa è la situazione nei gironi C e D, non diversa è quella nel B, gruppo tradizionalmente tutto pesarese, ma dove quest’anno sono state inserite le due formazioni anconetane geograficamente più a nord, cioè il Senigallia Calcio e il Trecastelli: mentre i senigalliesi sono incappati nella prima sconfitta, cedendo 2-1 sul campo del Fortuna Fano, vince ancora in trasferta il Trecastelli, che espugna 2-1 il campo del Sant’Orso, e sale in vetta con 7 punti, assieme al Gradara. Non una sorpresa: tra un folto gruppo di pesaresi, il Trecastelli si è infatti inserito col desiderio non nascosto di recitare un ruolo da protagonista al vertice, dopo un mercato estivo di primo livello, che ha fatto arrivare in rosa giocatori con un passato anche ai massimi livelli del calcio dilettantistico regionale.

Andrea Pongetti