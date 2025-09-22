Seconda categoria. Balbettano le collinari
Nella 1ª giornata di Seconda categoria ce n’è già per tutti gusti (di risultati) per quanto concerne le “nostre“ tre...
Nella 1ª giornata di Seconda categoria ce n’è già per tutti gusti (di risultati) per quanto concerne le “nostre“ tre formazioni versiliesi: vince la matricola Salavetitia Seravezza, pareggia il Corsanico e perde il Massarosa.
Qui Salavetitia. Nell’anticipo del sabato i verdazzurri di Mario Bertelloni hanno battuto 1-0 al “Buon Riposo“ di Seravezza la Folgor Segromigno massimizzando il gol di Diego Bresciani (ex Forte e Pietrasanta che in Seconda categoria può spostare gli equilibri viste le sue qualità).
Qui Corsanico. Pareggio a reti bianche a “Le Colline“ fra gli orange padroni di casa ed il Pontremoli. Questo l’undici iniziale schierato da Gabriele Mazzei (modulo 3-5-2): Mei; Navari (migliore in campo), L. Lari (87’ G. Giunta), D’Agliano; Gori, Cerri, E. Giunta, Galli (69’ Passaglia), Frusteri (55’ Cortopassi); Marsili, Da Prato (50’ Pellegrini).
Qui Massarosa. Sconfitta 2-0 a Serricciolo per i biancorossi di Mauritanio Misuri, che subiscono presto il primo gol. Al Massarosa manca un rigore che pareva evidente. Questo il 4-3-3 iniziale: Sargentini; Volpe, Marcucci, Carmassi, Simonini; Bartoli, Iacomini, Landucci (migliore dei suoi); Fani, Pezzini, C. Larini.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su