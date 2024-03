Seconda Categoria. Cade la capolista. Only Sport Alfonsine. Fornace Zarattini ko

Cade la capolista del girone M di Seconda, l’Only Sport, battuta 3-0 nel derby a Bagnacavallo dai biancorossi grazie anche al gol iniziale di Mamadou Camara (foto), giunto alla 12ª rete, come Kaja Gedis del Centro Erika, autore di uno dei due gol con cui la squadra ha espugnato Conselice. Only Sport ancora primo, a +6 sulla Riolese (3-1 alla Real Voltanese), con il Bagnacavallo a 7. Nel girone N, sospesa per rissa Fiumanese-Godo, vince il Vecchiazzano 2-1 col Fornace Zarattini. Bene il Marina (4-2 alla Stella Rossa) e San Pancrazio, 1-0 al Porto Fuori. Seconda Categoria (20ª giornata). Girone M: C. Guelfo-B. Tuliero 1-2, Bagnacavallo-Only Sport 3-0, Conselice-C. Erika 1-2, Riolese-R. Voltanese 3-1, San Rocco-Palazzuolo 1-1, Vis Faventia-S. Potito 1-1, Vita-Bagnara 2-1. Classifica: Only Sport 44; Riolese 38; Bagnacavallo 37; Vita 35; Faventia 33; C. Erika 31; C. Guelfo 30; Palazzuolo 28; B. Tuliero 26; S. Rocco 25; Bagnara 23; S. Potito 19; Conselice 11; R. Voltanese 9. Girone N: Dep. Roncadello-Low Street 1-3, Fiumanese-Godo sosp. sul 2-1 al 41’ st, St. Rossa-Marina 2-4, S. Zaccaria-Real 1-9, S. Pancrazio-P. Fuori 1-0, Valmontone-Gs Romagna 2-0, Vecchiazzano-F. Zarattini 2-1. Classifica: Vecchiazzano 54; Marina, S. Pancrazio 43; Low Street 36; Fiumanese 34; Gs Romagna 30; F. Zarattini 29; St. Rossa, Real 26; Valmontone 19; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.