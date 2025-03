Seconda categoria. Campagnatico Arcille a Montieri

Nel girone M di Seconda categoria la neo capolista Campagnatico Arcille è attesa dalla difficile trasferta sul campo del Montieri. Il Cinigiano, ora secondo con un punto in meno della prima in classifica, ospiterà la Virtus Amiata, in lotta salvezza, mentre il Sorano, terzo e reduce dalla sorprendente sconfitta con la Castiglionese, ultima, affronterà in casa la Marsiliana, penultima. La Castiglionese cercherà di fare il bis ospitando l’Intercomunale Santa Fiora mentre il San Quirico sfiderà in trasferta la Maglianese.

Programma: Paganico-Roccastrada, Castell’Azzara-Riotorto, Marina-Manciano, Sorano-Marsiliana, Maglianese-San Quirico, Castiglionese-Intercomunale S. Fiora, Montieri-Campagnatico Arcille, Cinigiano-Virtus Amiata.

Classifica: Campagnatico Arcille 61, Cinigiano 60, Sorano 57, Riotorto e Manciano 42, Marina 41, Montieri 40, Roccastrada 36, Intercomunale Santa Fiora 32, Maglianese 31, Virtus Amiata 22, Castell’Azzara e San Quirico 21, Paganico 19, Marsiliana 18, Castiglionese 17.