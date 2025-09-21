Seconda Categoria. Casenuove in cerca di riscatto. Monterappoli e Capraia fuori casa

Uno scontro diretto tra le squadre del circondario impegnate in Seconda Categoria apre l’odierna prima giornata di campionato (fischio d’inizio alle 15.30). Si tratta di quello tra le neopromosse Casenuove Gambassi e Sporting Lazzeretto, che si disputerà al campo sportivo Innocenti di Cambiano. I padroni di casa vengono dall’amaro esordio in Coppa Toscana, in cui hanno ceduto 4-2 in casa ai ‘cugini’ dell’Aurora Montaione, mentre i biancorossi cerretesi sono invece reduci dal 2-2 in rimonta di San Romano. Nelle fila ospiti assente per infortunio Testa, grande protagonista della sfida con la Sanromanese con la doppietta decisiva.

Nello stesso girone F il Santa Maria ospita al Biagioli di via San Mamante a Empoli La Lanterna, team di Lastra a Signa che l’anno scorso uscì indenne (1-1) dopo aver pareggiato 3-3 anche il match di andata. Entrambe sono reduci da una vittoria in coppa.

Trasferte invece per Monterappoli e la matricola Capraia, di scena rispettivamente al Biagiotti di Sesto Fiorentino contro il Sesto Calcio e al Tesi di San Piero a Ponti contro il San Lorenzo Campi Giovani. Se per quest’ultimi, reduci dal pesante 5-2 subito in coppa a Santa Maria, si tratta di una sfida inedita essendo alla loro prima storica apparizione su questo palcoscenico, il Monterappoli proverà a sfatare il tabù delle due sconfitte per 2-1 dello scorso anno. Nell’unica gara ufficiale disputata finora i neroverdi empolesi hanno fatto loro il derby di coppa col Santa Maria.

Chiudiamo poi con il girone G, dove l’Aurora Montaione riceve il Crespina e il Ponte a Cappiano torna al Di Lupo di Santa Maria a Monte a una settimana esatta dal successo in Coppa Toscana per 2-1. Campo che ai calligiani porta decisamente bene come testimoniano i successi negli altri due precedenti più recenti: 2-1 nella stagione 2023-‘24 e 1-0 in quella precedente. Per quanto riguarda l’Aurora Montaione, ritrova i biancorossi pisani dopo due stagioni con i precedenti del 2023-‘24 sfavorevoli: 1-1 in casa e sconfitta esterna per 2-0.

Si.Ci.