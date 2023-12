Seconda categoria. C’è il big-match. Il leader Cinigiano sfida il Sorano

E’ il giorno del big-match. Oggi, per il girone G di Seconda categoria, Sorano e Cinigiano si sfidano per il primato in classifica. Cinigiano primo con 28 punti, uno in più del Sorano, ma il fattore campo pende a favore del team di Baldoni che vorrà riprendersi lo scettro del girone. Match aperto ad ogni risultato, con lo Scarlino, 26 punti, pronto ad approfittarne, ospitando un Castell’Azzara non difficile da affrontare, soprattutto lontano dall’Amiata. Il Caldana, quarto con 26 punti, deve tenere a distanza l’Orbetello che oggi arriva forte della sua quinta posizione e 22 punti. In ottica salvezza, il Rispescia prova a chiedere strada al Santa Fiora. Chi invece è chiamato ad una vera e propria impresa è il Montieri, fanalino di coda con 5 punti del girone C, che oggi ospita la corazzata Rosignano Solvay, primo in classifica con 22 punti al pari di Castelnuovo e Portuale Livorno.