Seconda categoria. Celli e Giulianini lanciano la Pol. 2000. Mezzano scavalcato

Vincono e restano vicine alla capolista, Vis Faventia e Brisighella, nel girone M di Seconda: le due ravennati battono rispettivamente Borgo Tuliero (3-2, gol decisivo di Altini) e Sporting Valsanterno (2-1 in trasferta con Mory Keita) e rimangono in scia agli imolesi della Stella Azzurra, sempre a +8, però. Malgrado le due reti del nuovo arrivato, Leonardo Lanzoni (foto) il Bagnara cade 3-2 col San Rocco. Nel girone N, la Pol. 2000 vince lo scontro al vertice col Mezzano 2-1 (reti di Celli e Giulianini) e lo scavalca in classifica. Pareggi senza gol per Stella Rossa e Fiumanese.

Risultati (16ª giornata)

Girone M: Centro Erika-Riolese 4-1, San Rocco-Bagnara 3-2, Santagata Sport-Psp Imola 0-1, Sesto Imolese-Jcr Juvenilia 3-1, Sp. Valsanterno-Brisighella 1-2, St. Azzurra Zolino-S. Potito 3-0, Vis Faventia-B. Tuliero 3-2.

Classifica: St. Azzurra Zolino 37; Vis Faventia, Brisighella 29; Psp 28; C. Erika 27; San Rocco 25; S. Imolese 22; Santagata Sport 21; Sp. Valsanterno 18; Riolese, B. Tuliero, Juvenilia 15; Bagnara 12; S. Potito 11.

Girone N: Pol. 2000-Mezzano 2-1, Dep. Roncadello-F. Zarattini 0-0, P. L. Reda-Vita 3-1, P. Marina-P. Fuori sosp. 0-2, Real-Low Street rinv., St. Rossa-Gs Romagna 0-0, Valmontone-Fiumanese 0-0.

Classifica: Pol. 2000 38; Mezzano 36; St. Rossa 35; Fiumanese 34; Low Street 28; Vita 23; P. Fuori 20; Gs Romagna, F. Zarattini 18; Dep. Roncadello, P. L. Reda 16; P. Marina 13; Real 7; Valmontone 6.

u.b.