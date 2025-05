Seconda Categoria: Centro Erika e Fiumanese avanzano, Bagnara salvo

Verdetti finali nei due gironi di Seconda Categoria. Nel gruppo M vince la finale il Centro Erika che regola 1-0 la Vis Faventia grazie al gol di Bartolomei a metà secondo tempo. Ora la formazione di Lavezzola andrà al turno regionale dove è attesa dal Bobbio Perino che, da sfavorito, ai supplementari ha avuto ragione del San Lazzaro A. Farnesiana, primo in classifica nel girone A. Sorprendente, invece, la sconfitta interna della Polisportiva 2000 che tra le mura amiche cede 2-0 alla Fiumanese con un gol per tempo di Ibrahimi e Rossi. Ora per la Fiumanese ci saranno i Lovers di Argelato, terzi nel girone H e vittoriosi 2-0 nella finale del gruppo a Monte San Pietro. Per quanto riguarda i playout, si salva il Bagnara del tecnico Luca De Rosa (in foto) che pareggia 0-0 in casa dopo aver vinto in trasferta a Imola contro la Jcr Juvenilia. Rocambolesco 2-2 nel girone N, tra Deportivo Roncadello e Real: il primo conduceva 2-0 e si sarebbe salvato (dopo aver perso l’andata 0-2) ma nel finale ha subito 2 gol retrocedendo. Risultati Seconda Categoria. Playoff (finale di girone). Girone M: Centro Erika-Vis Faventia 1-0 (20’ st Bartolomei). Girone N: Pol. 2000-Fiumanese 0-2 (5’ st Ibrahimi, 25’ st E. Rossi). Playout (ritorno). Girone M: Bagnara-Jcr Juvenilia 0-0 Andata 2-0, retrocessa Jcr Juvenilia. Girone N: Deportivo Roncadello-Real 2-2 (15’ pt R. Casamenti (DR), 38’ pt Venturi (DR), 37’ st Orioli, 50’ st Valbonesi). Andata 0-2, retrocesso Deportivo Roncadello.

u.b.