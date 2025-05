Seconda Categoria: Centro Erika e Vis Faventia in finale playoff

Primi verdetti in Seconda Categoria con il primo turno dei playoff di girone e l’andata dei playout dei due raggruppamenti di competenza della delegazione ravennate. Va ricordato che poi per le vincenti di questa fase, ci sarà anche un terzo turno exatraprovinciale. Nel girone M, un gol di Martini ai supplementari permette al Centro Erika di Lavezzola di vincere 1-0 tra le mura amiche contro il San Rocco. Nell’altra semifinale invece, larga vittoria della Vis Faventia per 2-0 contro il Brisighella: in gol Giulio Sabbatani e Stefano Albonetti che portano i manfredi alla finale contro il Centro Erika. Anche nell’ultimo atto di domenica prossima in caso di parità al 90’ si disputeranno i supplemenari e, in caso di ulteriore partità, ad essere dichiarato vincitore sarà il Centro Erika, meglio piazzato al termine della stagione regolare. Si gioca anche l’andata dei playout, risolta con la netta vittoria in trasferta del Bagnara (2-0, in gol Bertini e Camorani) a Imola con la Juvenilia. Bagnara che, quindi, mette una seria ipoteca sulla salvezza. Nel girone N si gioca una sola semifinale, quella tra i forlivesi della Fiumanese e il Mezzano, a lungo in gara per vittoria del campionato: netto il successo (3-0) dei padroni di casa con i gol di Faye, Rossi e Ibrahimi.

Così la Fiumanese si qualifica per la finale nella quale troverà la Polisportiva 2000. Nell’andata dei playout una gara senza squadre ravennati: impegnate così Real e Deportivo Roncadello, con la prima che si aggiudica la partita di andata per 2-0 mettendo una seria ipoteca sulla salvezza finale. Risultati Seconda Categoria. Playoff. Girone M: Centro Erika-San Rocco 1-0 dts, Vis Faventia-Brisighella 2-0. Finale: Centro Erika-Vis Faventia. Girone N: Fiumanese-Mezzano 3-0. Finale: Pol. 2000-Fiumanese. Playout (andata). Girone M: Jcr Juvenilia-Bagnara 0-2. Girone N: Real-Dep. Roncadello 2-0.

u.b.