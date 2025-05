Seconda Categoria. Centro Erika verso la promozione

Vincono il turno regionale le due formazioni uscite dai due gironi ravennati di Seconda Categoria. Il Centro Erika la spunta in rimonta 3-2 contro il Bobbio Perino con un gol proprio allo scadere di Babini. I forlivesi della Fiumanese vincono 3-0 sui Lovers. Le graduatorie di ripescaggio dalla Seconda alla Prima, vedono il Centro Erika quarto e la Fiumanese quinta: poiché è quasi certo che le prime cinque di questa speciale classifica giocheranno in Prima nel 2025-26, entrambe hanno di che festeggiare pregustando la promozione in estate. In Terza si disputano le semifinali dei playoff. Infatti vincono le due sfavorite, almeno sulla carta. Il Godo supera 1-0 a Marradi i padroni di casa col gol di Diop mentre il Junior Cervia la spunta 3-2 ai supplementari (Buzi decisivo) in casa della Camerlona.

Sfiora l’impresa la Compagnia dell’Albero che pareggia 1-1 in casa della Real Voltanese con Miani che impatta la rete di Dirani da Silva. Poi al 117’ i ravennati segnano quello che sarebbe stato il gol vittoria ma l’arbitro annulla. Nell’altra sfida vittoria 3-1 ai supplementari per la Giovanili Santerno sullo Sporting Lugo. Risultati. Seconda Categoria. Playoff Regionali: Centro Erika-Bobbio Perino 3-2 (26’ pt Ashraf, 5’ st Biazzi (B), 13’ st M. Scotti (B), 25’ st L. Martini, 44’ st Babini); Lovers-Fiumanese 0-3 (11’ pt Stiti, 28’ pt Shotwell, 30’ st Faye). Terza Categoria Ravenna. Semifinali playoff. Girone A: Pol. Camerlona-Junior Cervia 2-3 dts (47’ pt Bini (C), 3’ st Banzola, 32’ st Quadrelli, 39’ st Spinosa (C), 8’ sts Buzi), Marradese-Godo 0-1 (10’ st Diop). Finale: Godo-Junior Cervia. Girone B: Giovanili Santerno-Sporting Lugo 3-1 dts (10’ st Ricci (SL), 24’ st P. Bertilotti, 2’ sts Banzola, 14’ sts S. Bertilotti), Real Voltanese-Compagnia dell’Albero 1-1 dts (23’ pt Dirani da Silva (RV), 42’ pt Miani). Finale: G.Santerno-R.Voltanese.

u.b.