Seconda Categoria. Cervia-Pol.2000, derby da sogno. Il Marina a Predappio

Dopo il turno infrasettimanale nel solo girone O, domenica torna in campo tutta la Seconda. Proprio nel girone O ci sarà il super derby tra Junior Cervia e Polisportiva 2000. Nel girone N big match a Predappio tra lo Sporting, secondo e il Marina del bomber Spurio (5 gol, in foto) in vetta con 4 punti sui rivali. Programma Seconda Categoria (8ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): S. Imolese-Lugo. Domenica: Bagnara-P. L. Reda, Brisighella-R. Voltanese, Giov. Santerno-B. Tuliero, Mezzano-S. Rocco, Santagata Sport-Vis Faventia, Vita-Riolese. Classifica: Mezzano 19; Vis Faventia 17; Riolese 16; Brisighella 13; Lugo, S. Rocco 11; Vita 10; Giov. Santerno 9; R. Voltanese 8; Santagata Sport, S. Imolese 7; B. Tuliero 4; Bagnara 3; P. L. Reda 2. Girone N (domani): S. Zaccaria-Low Street. Domenica: Carpinello-Godo, Gs Romagna-Medla, Real-F. Zarattini, S. Colombano-P. Marina, S. Pancrazio-P. Fuori, Sp. Predappio-Marina. Classifica: Marina 19; Sp. Predappio 15; San Zaccaria 14; S. Colombano, Carpinello 13; Low Street, P. Fuori 12; San Pancrazio 11; F. Zarattini 10; Medla 7; Real 6; Gs Romagna 4; Godo 3; P. Marina 0. Girone O (9ª giornata, domani): Junior Cervia-Pol. 2000. Classifica: J. Gambettola, Capanni 18; Valverde 16; Borghigiana 15; Atl. Frampula 14; Around, S. Carlo 12; Virtus, Dismano Utd, Torresavio 10; Sarsinate 8; Pol. 2000 5; J. Cervia 3; Alfero 1.

u.b.