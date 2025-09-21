Via anche al campionato di Seconda categoria che in realtà nel girone A toscano è già cominciato ieri pomeriggio con l’anticipo del sabato fra la neo-promossa Salavetitia Seravezza allenata da Mario Bertelloni e la Folgore Segromigno Piano, giocato alle 16 al “Buon Riposo“ di Pozzi (ha arbitrato Artesi di Lucca) e terminato 1-0 con gol partita di Diego Bresciani. Oggi poi tocca al Corsanico in casa e al Massarosa fuori.

Qui Corsanico. Gli orange ospitano a “Le Colline“ il Pontremoli nella sfida che sarà diretta dal fischietto livornese Artem Kutsenko. Tutti disponibili per la coppia di allenatore Gabriele Mazzei e Gabriele Gemignani anche se in settimana ’Leo’ Passaglia e Fabio Cortopassi si sono allenati a parte per affaticamento: saranno comunque a disposizione. Il Corsanico giocherà col suo solito 3-5-2 a geometria variabile, con il solito centrocampo di qualità per sfruttare gli inserimenti di almeno un braccetto... e poi gli esterni molto alti, creando una pressione costante alla difesa nemica fin da subito. "Non sarà facile per il carico di lavoro che abbiamo svolto durante questo mese ma siamo in ripresa – dice mister Mazzei – piano piano stiamo trovando la condizione e questi ragazzi formano un gruppo affiatato e compatto che sicuramente farà la differenza oltre alle qualità".

Qui Massarosa. Va a far visita al Serricciolo il Massarosa (ad arbitrare la sfida sarà Matteo Marconcini di Livorno). "È un bel test come partenza essendo il Serricciolo una seria candidata al titolo – ammette il tecnico biancorosso Mauritanio Misuri – noi abbiamo tanti ragazzi alla prima esperienza tra i “grandi” ma io nutro tanta fiducia in loro". Nei massarosesi la lista degli indisponibili è già lunga: Alessandro Cheli, il portiere Lunardini, il figlio del mister Axel Misuri, il numero 10 Gandini e poi anche Bertolucci, Fascioli ed Oliveri.