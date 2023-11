Seconda categoria. Cinigiano-Caldana è il big-match della giornata

Big-match nella decima giornata del campionato di Seconda categoria. Nel gruppo G, la capolista Cinigiano oggi ospita un Caldana in grande forma, una sfida da tripla. Dietro, il Sorano, che insegue staccato di un punto, non avrà vita facile visto che se la vedrà contro il Santa Fiora di mister Coppi. In casa Alberese, dopo il secondo esonero della stagione, c’è un po’ di caos, e i bianconeri oggi andranno ad Orbetello dove sarà difficilissimo uscire con punti. sfida salvezza tra Castiglionese e Marsiliana. Nel gruppo C, turno proibitivo per il Montieri, ultimo, sul campo dell’Academy Livorno, seconda forza del torneo. Al team di Tinucci servirà un miracolo. Il programma: girone C, Academy Livorno-Montieri; girone G, Campagnatico-Maglianese, Castiglionese-Marsiliana, Cinigiano-Caldana, Marina-Scarlino, Orbetello-Alberese, Rispescia-Castell’Azzara, Roccastrada-Nuova Grosseto, Sorano-Santa Fiora.