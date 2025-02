Seconda categoria. Colpo Firenze Sud, pari Isolotto. Atletica Castello: domenica chic

Ventitreesima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone D cadono le prime della classe. Lo Spartaco Banti Barberino perde 2-1 a Sant’Agata, dove la squadra di Bosi tornava per la prima volta nel corso della stagione: vantaggio ospite con Fioravanti, rimonta locale con Lorenzo Tucci e Bonanni su rigore. Perde anche il Reconquista, battuto in casa 3-2 dal Bagno a Ripoli: non bastano i gol di Tirinnanzi e Calamai; per gli ospiti a segno Pompeo (doppietta) e Goretti. Il mugellano Secchioni si fa parare un rigore sull’1-0. Il Pelago del nuovo allenatore Parentelli viene fermato sull’1-1 casalingo dalla Ludus ‘90. La Molinense vince per 2-0 in casa con l’Albereta San Salvi (a segno Innocenti e Gioele Galeotti). Il Firenze Sud espugna per 3-1 il campo di Vicchio (doppietta di Posarelli e gol di Adamo; per i locali Marangoni con gli avversari fermi e gol restituito dai mugellani subito dopo). Il Santa Brigida torna alla vittoria superando in casa per 2-1 il Firenzuola. Vengono sconfitte il Carbonile (2-1 in rimonta a Cavriglia) e la Nova Vigor Misericordia (1-4 in casa con la Fulgor Castelfranco).

Nel Girone E l’Isolotto pareggia 1-1 a Mercatale, ma allunga a +13 sul Campiglia, battuto 2-1 dal Casellina di Riganò. Perde anche il Bibe: 4-1 sul campo della Florence (spicca la doppietta di Berti). Successi casalinghi per Grevigiana (2-1 sul San Giusto Le Bagnese) e Impruneta Tavarnuzze (3-1 sul Club Sportivo Firenze: doppietta di Frassineti e Bonciani per i locali; Di Maggio per gli ospiti); vittoria in trasferta per la Sambuca (2-0 sul campo della Luigi Meroni). Sconfitte per Sancat (1-0 a Castellina) e Sales (0-2 con lo Staggia).

Nel Girone F impresa dell’Atletica Castello, che batte per 3-1 in rimonta la capolista Poggio a Caiano. Alle spalle ne approfitta solo il Daytona, che espugna per 1-0 il campo della Laurenziana. La Rinascita Doccia fermata 2-2 sul campo del Cobra Kai sbagliando un rigore. Vince in casa La Lanterna (1-0 sulla Virtus Comeana); successo in trasferta per il Sesto Calcio (2-1 a Monterappoli). Finisce senza reti La Querce-Real Peretola.