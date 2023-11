Seconda categoria - Coppa. Quarti di finale spettacolari, ok Low Street e Fornace Zarattini

Quarti di finale provinciali di Coppa davvero spettacolari. Nella parte alta del tabellone – le due vincenti si affrontano in semifinale – passano Low Street e Fornace Zarattini, la prima vincendo in rimonta, in trasferta, col Centro Erika. Segna subito Martini; nella ripresa si scatena Mennella che prima (18’) pareggia, poi al terzo minuto di recupero, insacca il gol della vittoria. Il Fornace, invece, sotto di due gol a fine primo tempo col Bagnacavallo, rimonta e vince 3-2. Nella parte bassa del cartellone, il Palazzuolo segna al 50’ del secondo tempo e porta il San Pancrazio ai rigori ma poi soccombe 10-9. San Pancrazio che in semifinale affronterà la Riolese, vittoriosa in rimonta 2-1 col Gs Romagna grazie al gol di Fanti allo scadere. Quarti Coppa Seconda: Centro Erika-Low Street 1-2 (5’ pt L. Martini (CE), 18’ st e 48’ st Mennella), Fornace Zarattini-Bagnacavallo 3-2 (19’ pt Capirossi (B), 31’ pt Mazzanti (B), 9’ st Tampieri, 18’ st Guerrieri, 30’ st Calabrese), Gs Romagna-Riolese 1-2 (15’ pt Sene (Ro), 26’ pt Dieng, 45’ st Fanti), S. Pancrazio-Palazzuolo 1-1, 10-9 rig. (20’ pt Diop (SP), 50’ st Foschini). Semifinali: Low Street-F. Zarattini e S. Pancrazio-Riolese.

u.b.