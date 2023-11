Seconda categoria. Coppa, stasera in campo per i quarti di finale

Si giocano questa sera le quattro partite dei quarti di finale della fase provinciale della Coppa Emilia-Romagna di Seconda Categoria, Memorial Rosario Frisenda. Le formazioni conoscono già il possibile avversario per le semifinali, visto che è stato sorteggiato l’intero tabellone: la vincente di Centro Erika-Low Street Ponte Nuovo affronterà chi la spunta tra Fornace Zarattini-Bagnacavallo. Nella parte bassa, invece, la finalista sarà una tra le formazioni vittoriose tra San Pancrazio-Palazzuolo e Gs Romagna-Riolese. Come da regolamento, i confronti di questa sera sono in gara unica con i calci di rigore in programma in caso di parità al 90’, senza la disputa dei tempi supplementari. Il Centro Erika ospita a Lavezzola il Low Street, ripescato dopo aver perso ai rigori al secondo turno a San Pancrazio. Proprio il San Pancrazio giocherà – al "Ghigi" di Russi – contro l’altra ripescata (per sorteggio), il Palazzuolo, battuta 3-0 nella gara precedente dalla Riolese, impegnata questa sera al "Guerrini" di Savarna contro il Gs Romagna. Completa il quadro dei quarti la contesa di San Pietro in Campiano tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo (nella foto il tecnico Mario Mazzotti). Sempre a proposito di Coppa Emilia-Romagna, ma di Terza, dovrebbero essere state individuate nelle giornate di domenica 10 e 17 dicembre le date probabili per la disputa dei prossimi due turni, ottavi e quarti. Programma Coppa Seconda Categoria Ravenna (quarti di finale, ore 20,30): Centro Erika-Low Street, Fornace Zarattini-Bagnacavallo, Gs Romagna-Riolese, S. Pancrazio-Palazzuolo.

u.b.