Seconda categoria - coppa toscana. Carbonile si prende il successo esterno
Oggi in campo per il primo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Nei triangolari alle 15.30 Casellina-La Lanterna (riposa la Florence), Sambuca-Mercatale (riposa la Grevigiana), Bibe-San Giusto Le Bagnese (riposa l’Impruneta Tavarnuzze), Real Peretola-Virtus Rifredi (riposa la Laurenziana), Sesto Calcio-Atletica Castello (riposa la Rinascita Doccia), Mezzana-Carraia (riposa il San Lorenzo Campi Giovani) e Sancat-Ludus ’90 (riposa l’Albereta San Salvi); alle 17 Molinense-San Polo (riposa il Bagno a Ripoli); alle 17.30 Cobra Kai-Floriagafir Bellariva (riposa il Pian di San Bartolo).
E’ fermo il triangolare che comprendeva il Rignano, sconfitto a tavolino ed escluso dalla manifestazione: riposano Leccese e San Clemente. Ieri si è giocato Montemignaio-Carbonile 0-1 (riposava Pelago). I triangolari si concluderanno mercoledì 1° ottobre.
Per gli accoppiamenti andata e ritorno si giocano alle 15.30 Sagginale-Firenzuola (andata 1-4) e Dinamo Florentia-Duccio Dini (andata 1-0): al termine di queste due partite si conosceranno le prime qualificate al secondo turno.
