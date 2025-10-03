Seconda categoria - Coppa Toscana. Passano Vorno, Ghivizzano. Borgo a Mozzano e New Team

Si è conclusa la fase a gironi della Coppa Toscana di Seconda categoria che ha delineato le formazioni lucchesi che hanno staccato il "pass" per i trentaduesimi di finale. Ma vediamo il dettaglio.

Nel girone 6 il San Macario Oltreserchio e il Vorno hanno pareggiato 2-2, con doppietta di Romanini per i padroni di casa e di Romiti per gli ospiti; il Vorno, grazie a questo punto e alla vittoria contro la Folgore Segromigno Piano, passa ed affronterà la Cintolese.

Nel girone 7 già qualificato il New Team che aveva battuto ai rigori i Diavoli Neri Gorfigliano e dovrà attendere l’esito del girone 8 per conoscere il prossimo avversario. Il Ghivizzano, invece, grazie alle reti di Bouhalla, Babboni e Marganti, batte 3-0 il Molazzana e va avanti nella competizione. Così come il Borgo a Mozzano che, nello scontro diretto contro il Valfreddana, ha la meglio, grazie a Cecchini, Fati e Mangiantini (mentre ai lucchesi non sono bastati Rossi e Bianchi).

Nei trentaduesimi di finale si affronteranno proprio Ghivizzano - Borgo a Mozzano. Per quanto riguarda il girone 8 tutto si deciderà il prossimo mercoledì, con la sfida tra Filicaia Diavoli Rossi e Atletico Castiglione, con la classifica parziale che vede Cascio e Atletico Castiglione a 3 punti e Filicaia Diavoli Rossi a 0.

Al. Lomb.