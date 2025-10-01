Seconda categoria. Coppa Toscana, giornata decisiva

Si conclude oggi il primo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria, con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 15.30 si giocano Ludus ’90 Valle dell’Arno-Albereta San Salvi (riposa la Sancat), Pelago-Montemignaio (riposa il Carbonile) e San Clemente-Leccese; alle 17.30 Mercatale Val di Pesa-Grevigiana (riposa la Sambuca); alle 20.30 Florence-Casellina (riposa La Lanterna), Laurenziana-Real Peretola (riposa la Virtus Rifredi) e Bagno a Ripoli-Molinense (riposa il San Polo); alle 21 Impruneta Tavarnuzze-Virtus Bronzetto (riposa il San Giusto Le Bagnese), Rinascita Doccia-Sesto Calcio (riposa l’Atletica Castello), San Lorenzo Campi Giovani-Mezzana (riposa il Carraia) e Floriagafir Bellariva-Pian di San Bartolo (riposa il Cobra Kai).

Da segnalare che San Clemente-Leccese è diventata in pratica una partita secca dopo la sconfitta a tavolino e l’esclusione del Rignano per avere schierato un giocatore squalificato nella prima gara contro la Leccese. Chi passa raggiungerà le squadre già qualificate nelle sfide andata e ritorno (tra cui Dinamo Florentia e Sagginale).