SECONDA CATEGORIA. Coppa Toscana, oggi i sedicesimi

Turno infrasettimanale per le squadre ancora in corsa nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. Domani si gioca il terzo turno della manifestazione, i sedicesimi di finale. Sono in programma 14 gare, previste in gara unica. Al termine dei 90’ regolamentari, in caso di parità, si giocheranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, la qualificazione verrà decisa dai calci di rigore. Sono cinque le gare in programma che riguardano le squadre della provincia di Firenze. Alle 20,30 derby cittadino in calendario al "Nannotti" tra la Laurenziana e l’Audace Legnaia.

Alla stessa ora i mugellani della Gallianese ospitano i fiorentini della Sancat. Alle 20.45 gioca in casa anche l’Impruneta Tavarnuzze, che affronterà la squadra senese del Monteroni al "Bacci" di Firenze. Trasferta invece per il Pelago, che scenderà in campo alle 14.30 al "Milli" di Stia, per affrontare la compagine casentinese.

In terra empolese, infine, il Monterappoli ospita i pratesi della Virtus Comeana: si gioca alle 14 a Monteboro.