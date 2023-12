Seconda categoria. Coppa Toscana. Qualificate le lucchesi

Si delinea il quadro dei quarti di finale. I Diavoli Neri Gorfigliano hanno battuto in casa la Carrarese Giovani 3 a 1. Per la formazione di Davini hanno segnato Rigali, Pedri e Pellegrinotti; per gli ospiti ha accorciato Martinucci. La sfida tra Massarosa e Ghivizzano si è decisa ai rigori, con la formazione di Venturelli che ha staccato il biglietto per la fase successiva. Il primo tempo è terminato 1 a 1 con le reti di Bertogli e Bartoli; anche il primo tempo supplementare è finito in pareggio, con i gol di Prendi e Silvestrini. La lotteria dei rigori ha visto per il Ghivizzano segnare Ghafouri e Silvestrini, mentre Ori ha sbagliato. Per il Massarosa ha segnato Carmassi ed hanno sbagliato Pulina, Tomei e Prendi. Vittoria esterna e qualificazione per il San Macario che ha battuto 1 a 0 con la firma di Francalanci lo Stagno.