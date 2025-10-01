SECONDA CATEGORIA. Coppa Toscana. Si chiudono oggi tutti i triangolari. In arrivo i verdetti

Mercoledì di coppa per la Seconda categoria. Questo pomeriggio e questa sera si chiudono i triangolari e scopriremo che passerà il turno della fase a gironi ed accederà ai trentaduesimi di finale. Nel girone 6, alle 20.30, si sfideranno S.Macario Oltreserchio e Vorno. In classifica comanda il Vorno con 3 punti, seguito dalla Folgore Segromigno Piano con 2 e dal San Macario con 1. Per il girone 9, al "Bellandi", di fronte, alle 20.30, Ghivizzano e Molazzana, con entrambe le formazioni appaiate con tre punti, seguite dal Fornaci fermo a zero.

Al "Parisotto" di Valdottavo si contenderanno il passaggio del turno Borgo a Mozzano e Valdottavo, entrambi appaiati con 3 punti, ma con i padroni di casa in vantaggio per i gol realizzati, rimane fuori dai giochi il Gallicano fermo a zero. Completerà il quadro il posticipo del girone 8, con la sfida tutta garfagnina di mercoledì 8 ottobre (alle 20.30) tra Filicaia Diavoli Rossi e Atletico Castiglione. La classifica vede a pari punti Atletico Castiglione e Cascio con una vittoria, seguiti dal Filicaia ancora a 0. E’ già fuori dalla competizione l’Academy Tau che, nel girone 11, ha perso entrambe le sfide. Si è già qualificato il New Team (che ha battuto ai rigori i Diavoli Neri Gorfigliano nella gara di ritorno).

Alessia Lombardi