Seconda categoria. Daytona, missione allungo. Scontri diretti nel Girone I

Ventiquattresima giornata di Seconda Categoria. Nel Girone F la capolista Daytona gioca sul campo dell’Euro Calcio Firenze. La Laurenziana, seconda, è impegnata fuori col Monterappoli. Nel Girone H la Florence difende il primo posto in casa con l’Impruneta Tavarnuzze. In trasferta la Dinamo Florentia, seconda, con l’Albereta San Salvi, mentre l’Audace Legnaia gioca in casa con la Sambuca. Nel Girone I la capolista Gallianese gioca a Pontassieve con la Nova Vigor Misericordia. In casa le inseguitrici: Sagginale-Santa Brigida; Molinense-Firenzuola; Pelago-Reconquista.