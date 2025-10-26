Seconda categoria. Derby a Massarosa. C’è il Corsanico

In Seconda categoria (pure qui è la 6ª giornata) il piatto forte domenicale è la stracittadina massarosese: dalla collina il Corsanico scende a valle per affrontare il Massarosa, prima squadra comunale che vorrà far valere il fattore campo. A dirigere il sentito derbyssimo ci sarà Picchiotti di Piombino. Il Massarosa di Mauritanio Misuri ha rosa lunga e soprattutto una squadra in gran forma che dopo aver perso alla 1ª giornata contro la capolista Serricciolo (che gli è davanti di un punto in vetta: 13 a 12) le ha vinte tutte segnando sempre 4 o 5 reti a partita. Infatti ha il miglior attacco del girone insieme alla Gragnolese con ben 18 gol fatti (di cui 7 dal capocanniere Cheli). Negli orange collinari di Gabriele Mazzei ancora indisponibile Fabio Cortopassi in mezzo al campo. Per il resto formazione al completo. Tatticamente sarà 4-2-3-1 contro 3-4-3: atteso spettacolo vero con tanto gioco offensivo.

La matricola Salavetitia Seravezza, in netta ripresa dopo un avvio faticoso, va sul campo del San Vitale Candia (arbitra Fausto di Pisa). Il tecnico Mario Bertelloni deve fare i conti ancora con qualche piccola defezione ma ha una bella rosa numerosa.