Seconda categoria. Derby delle colline fra Sorano e Manciano

Derby delle colline dell’Albegna al centro del programma del girone M di Seconda categoria. Oggi il Sorano, primo della classe, sarà impegnato in trasferta con il Manciano. Il Cinigiano, secondo con un punto in meno, giocherà in trasferta contro il Marina, formazione in lotta per accedere ai playoff. Il Campagnatico sarà a Riotorto, quarto. La Maglianese ospita il Montieri e in chiave salvezza spicca Marsiliana-Virtus Amiata, penultima contro ultima.

Il programma: Riotorto-Campagnatico Arcille, Roccastrada-San Quirico, Marsiliana-Virtus Amiata, Manciano-Montieri, Castell’Azzara-Intercomunale S. Fiora, Paganico-Castiglionese, Sorano-Manciano, Marina-Cinigiano.