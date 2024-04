Seconda categoria. Derby salvezza tra Alberese e Rispescia

A quattro giornate dalla fine del campionato di Seconca categoria oggi si disputa una giornata molto importante. Nel girone G infatti c’è il derby della disperazione tra Alberese e Rispescia: ultima contro penultima, dove i ragazzi del Parco hanno forse l’ultima possibilità per riavvicinare i cugini distanti ad oggi 5 punti. In chiave primi posti invece il Sorano, staccato di 5 punti dallo Scarlino, sarà in quel di Caldana per un impegno non semplice, mentre la prima della classe ospita un Roccastrada che ha bisogno di punti per rimanere lontano dalla zona playout. Trasferta ricca di insidie per l’Orbetello che sarà di scena a Santa Fiora. Il programma: girone C, Montieri-Salivoli; girone G, Alberese-Rispescia, Caldana-Sorano, Campagnatico-Cinigiano, Castell’Azzara-Nuova Grosseto, S. Fiora-Orbetello, Maglianese-Castiglionese, Marsiliana-Marina, Scarlino-Roccastrada.