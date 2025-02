Seconda categoria. Derby Sant’Agata-S. Banti. L’Isolotto gioca a Mercatale

Ventitreesima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D la capolista Spartaco Banti Barberino gioca in trasferta il derby mugellano col Sant’Agata, che torna sul proprio campo dopo la parentesi a Scarperia. Il Reconquista, secondo a 2 punti, ospita il Bagno a Ripoli. Nel Girone E la capolista Isolotto è in trasferta a Mercatale Val di Pesa, mentre il Bibe, terzo dietro al Campiglia, va sul campo della Florence. Nel Girone F il Daytona, 2° a 6 punti dal Poggio a Caiano, è impegnato sul campo della Laurenziana, quarta. La Rinascita Doccia, terza, gioca sul campo del Cobra Kai.