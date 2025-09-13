Seconda categoria: domani la Coppa Toscana. Esordio di Villafranchese. Monzone e San Vitale

Esordio stagionale domani con i primi tre punti in palio per Monzone, Villafranchese e San Vitale, impegnate rispettivamente contro Gragnolese, Don Bosco Fossone e Atletico Carrara, alla loro seconda uscita in Coppa Toscana. La matricola Gragnolese di Nicola Grandetti, sconfitta sette giorni fa in casa del Serricciolo, è chiamata all’immediato riscatto. Il Monzone cerca invece, al comunale di Fivizzano (ore 15.30), la grande impresa per poi aspettare al ’Giannetti’ l’arrivo del Serricciolo per assicurarsi il pass al secondo turno. "Massimo rispetto per la Gragnolese – afferma Fini – ma chiediamo una prova convincente sotto tutti i punti di vista, ovviamente seguita dal risultato pieno". "Questa è una gara che non ha niente a che vedere con un incontro di campionato – sostiene il presidente biancorosso Sisti –, soprattutto perché loro non hanno niente da perdere e quindi giocheranno senza condizionamenti. Al contrario noi se vogliamo andare avanti per arrivare all’incontro decisivo di fronte ai nostri sostenitori contro i cugini gialloblù di Bambini dobbiamo raccogliere i tre punti in palio". "La sconfitta di domenica scorsa brucia –sostiene il tecnico della Gragnolese Grandetti –. Una pagina che dobbiamo cancellare e ricominciare subito, da domani".

Sul campo sintetico del ’Boni’ (ore 15.30) confronto tra Don Bosco Fossone (sconfitto al debutto dal Pontremoli) e Villafranchese. Il tecnico dei lunigianesi De Angeli chiede alla squadra il massimo della posta in palio per presentarsi il 1 ottobre all’appuntamento decisivo con il Pontremoli forte dei tre punti.

L’Atletico Carrara, infine, battuto alla prima dal Ricortola, trasloca a Ronchi ospite del San Vitale (ore 15) alla sua prima gara. "Esordio complicato – afferma Gigli – abbiamo delle defezioni, ma non ci scoraggiano. Ci siamo allenati bene e quindi nelle condizioni mentali per dare battaglia, assicuro che faremo una buona prestazione". Sul fronte marmifero mister Tinfena ha detto: "In campo ci saremo anche noi, con la nostra organizzazione e la ferma convinzione di non mollare mai".

E.B.