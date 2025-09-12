Seconda categoria Domenica Fornace-Marina e Godo-S.Pancrazio. Subito il derby. Vis Faventia-Riolese

Dopo la Coppa, ecco il campionato con la prima giornata del torneo di Seconda Categoria. Per la prima volta le formazioni ravennati, addirittura 24 in questa stagione sportiva, sono state divise in tre gironi: i due di competenza ravennate e quello O con Polisportiva 2000 e Junior Cervia con tante squadre del litorale, domenica per l’occasione impegnate rispettivamente a San Mauro Mare con la Virtus e a Forlimpopoli contro l’Atletic Frampula. Grande curiosità per i tanti derby del gruppo M con la sola Sesto Imolese fuori provincia. Si inizia domani alla "Graziola" di Faenza con l’anticipo Vis Faventia-Riolese, già un duello al vertice tra due protagoniste annunciate. Nel girone N, l’anticipo del sabato, invece, è quello del "Marescotti" di San Colombano tra i locali e lo Sporting Predappio mentre le sfide più interessanti della domenica per le ravennati sono i tre derby di Fornace Zarattini con il Marina, Godo contro il San Pancrazio (appena retrocesso dalla Prima) e Punta Marina – che giovedì prossimo festeggerà i 60 anni di vita – contro il Porto Fuori mentre c’è curiosità per vedere all’opera il neopromosso San Zaccaria.

Programma (1ª giornata, ore 15,30). Girone M (domani): Vis Faventia-Riolese. Domenica: Bagnara-Santagata Sport, Borgo Tuliero-Brisighella, Giovanili Santerno-Vita, Mezzano-Sesto Imolese, Pro Loco Reda-Lugo, San Rocco-Real Voltanese. Girone N (domani): San Colombano-Sporting Predappio. Domenica: Carpinello-Gs Romagna, Fornace Zarattini-Marina, Godo-San Pancrazio, Low Street-Medla, Punta Marina-Porto Fuori, Real-San Zaccaria. Girone O (domenica): Atletic Frampula-Junior Cervia, Dismano United-Around Sport, Junior Gambettola-Alfero, Pol. Capanni-Borghigiana, San Carlo-Torresavio, Virtus San Mauro a Mare-Polisportiva 2000, Valverde-Sarsinate.

u.b.