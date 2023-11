Seconda categoria. Ecatombe di big. La Real Voltanese fa sudare la Vis

Ecatombe di big, nel girone M di Seconda, con la sola capolista Vis Faventia a conquistare 1 punto grazie al pari per 1-1, anche se in casa della penultima, la Real Voltanese: si decide tutto nel primo tempo con Verdolini a pareggiare il gol di Egberhanmwen. Perdono in casa, invece, Riolese e Palazzuolo rispettivamente contro San Rocco (2-3) e Bagnacavallo (3-5). Nel girone N la capolista Vecchiazzano espugna Godo con un rotondissimo 8-2 come del resto il Porto Fuori che travolge 9-0 il San Zaccaria, grazie anche ad una tripletta di Alessandro Ardagna. Al secondo posto resta il Marina, staccato di 3 punti dalla capolista, dopo il successo per 3-0 sul Roncadello, grazie alle reti di Frisoni, Ravaioli su rigore e Spurio. Nella foto Lorenzo Sarasini del Bagnara. Girone M: B. Tuliero-Vita 1-2, C. Erika-Bagnara 2-1, Only Sport-C. Guelfo 1-1, Palazzuolo-Bagnacavallo 3-5, R. Voltanese-Vis Faventia 1-1, Riolese-San Rocco 2-3, S. Potito-Conselice 1-1. Classifica: Vis Faventia 18; Riolese, Palazzuolo 16; Vita, Only Sport 14; C. Erika, Bagnara 13; B. Tuliero, S. Potito, C. Guelfo, S. Rocco 12; Bagnacavallo 11; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N: Gs Romagna-F. Zarattini 1-1, Godo-Vecchiazzano 2-8, Low Street-Fiumanese 0-3, Marina-Dep. Roncadello 3-0, P. Fuori-S. Zaccaria 9-0, Real-Valmontone 1-1, S. Pancrazio-St. Rossa 1-4. Classifica: Vecchiazzano 25; Marina 22; Fiumanese 18; S. Pancrazio 17; Gs Romagna 15; St. Rossa 14; Low Street, F. Zarattini 12; Dep. Roncadello, Valmontone 10; Real, P. Fuori 9; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.