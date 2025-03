Seconda Categoria. Fatale al Brisighella il big match contro la Stella Azzurra

Ormai il girone M di Seconda sembra saldamente in mano agli imolesi della Stella Azzurra Zolino, vittoriosi 3-1 nel big match col Brisighella, secondo in classifica, cui non è bastato il gol di Solaroli per riequilibrare la sfida. Si avvicina la Vis Faventia (3-2 alla Riolese) grazie anche al gol di Karasse Kane (in foto) sempre più capocannoniere del girone con 12 gol, anzi 13 sul campo, poi uno tolto dal giudice sportivo.

Nel girone N vincono Polisportiva 2000 (3-2 al Punta Marina) e Stella Rossa (4-1 al Vita) che domani recupera la sfida col Low Street e potrebbe riavvicinarsi alla vetta.

Seconda Categoria (20ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Jcr Juvenilia 1-0, S. Potito-Psp Imola 1-1, Santagata Sport-Centro Erika 1-1, Sesto Imolese-San Rocco 2-1, Sp. Valsanterno-Bagnara 5-1, St. Azzurra Zolino-Brisighella 3-1, Vis Faventia-Riolese 3-2. Classifica: St. Azzurra Zolino 44; Vis Faventia, Brisighella 35; C. Erika 34; S. Imolese, Psp 29; San Rocco 26; Santagata Sport 25; Sp. Valsanterno 24; B. Tuliero 21; Riolese 20; Juvenilia 18; Bagnara 13; S. Potito 12.

Girone N: Pol. 2000-P. Marina 3-2, Dep. Roncadello-P. Fuori 2-3, F. Zarattini-Low Street 0-1, Fiumanese-Mezzano 2-2, Real-P. L. Reda 0-4, St. Rossa-Vita 4-1, Valmontone-Gs Romagna 2-0. Classifica: Pol. 2000 47; St. Rossa 41; Mezzano 40; Fiumanese 36; Low Street 30; P. Fuori 29; Vita 26; P. L. Reda 25; F. Zarattini 24; Gs Romagna 22; Dep. Roncadello 17; P. Marina 13; Valmontone 9; Real 8.

u.b.