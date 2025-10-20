Seconda categoria. Galcianese ok. E la Naldi fa tris

Il campionato di Seconda Categoria, che ha visto ieri concludersi la quinta giornata, non vede compagini pratesi al vertice in nessuno dei due gironi di riferimento. Anche se il cammino è lungo e tutto può succedere, ergo non si tratta (sulla carta) si una lacuna potenzialmente incolmabile. Nel girone C, ad esempio, per trovare la prima rappresentante di Prato bisogna scorrere sino al quinto posto: è la Galcianese, che grazie alle reti di Sanesi e Penna ha regolato per 2-0 l’Olimpia Quarrata. Sono ben cinque tuttavia le squadre della provincia a quota 7 punti: c’è la Libertà Viaccia, dopo l’1-0 esterno sul Montemurlo propiziato da Biancalani. C’è l’Eureka che ha appaiato il CSL Prato Social Club, superando per 1-0 proprio la formazione di coach Antonio Imbriano. C’è la Polisportiva Naldi, vittoriosa per 3-1 nella tana del Fiorenzuola (trascinata da Marradi, Comanducci e Franceschini). E c’è il Chiesanuova allenato da Albert Shehaj, bloccato sul pari interno (2-2) dalla Polisportiva Carraia. Tutto da rifare invece per la Valbisenzio, caduta a Vaiano contro il Sagginale (con i rivali vittoriosi per 1-0).

Passando invece al girone F, la Virtus Comeana non è riuscita ad andare oltre il 2-2 sul campo del Sesto. Ma si tratta comunque di un punto prezioso che garantisce ai giocatori di mister Gravante l’attuale quarto posto della graduatoria con 9 punti. Uno in più del Tavola di Montagnolo, quinto: Baldini ha segnato, ma con il San Lorenzo Campi Giovani è finita 1-1. Pareggio anche per La Querce, che se non altro può vedere il bicchiere mezzo pieno pensando al fatto di essere riuscita ad inchiodare sullo 0-0 la capolista Sporting Lazzeretto. Dovrà invece rialzare la testa al più presto il Mezzana, sconfitto dall’Atletica Castello. Il torneo è ad ogni modo agli inizi ed il gruppo di Leonardo Tinti ha tutto il tempo per risalire la china.

Giovanni Fiorentino