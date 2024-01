Seconda categoria girone A. Schieti va controcorrente

L’allenatore Emanuele Pessina da fine novembre nuovo tecnico (ha sostituito Marco Bracci) dello Schieti (foto a destra in basso), ultimo in classifica ma voglioso di risalire la corrente, fa un’analisi sul girone A del campionato di Seconda categoria che oggi scende in campo per la quindicesima giornata.

Il commento. "La squadra più accreditata a vincere il campionato tra quelle che ho visto e incontrato è il Tavernelle – dice Pessina (foto in basso) – compagine quadrata con dei buoni giocatori, un’ altra squadra a cui mancano dei punti per via che ha cominciato male il campionato ma si è ripresa anche se sabato ha perso contro il Macerata Feltria è il Ca’ Gallo che sicuramente si riprenderà presto e arriverà di sicuro nei playoff così come il Macerata Feltria che incontreremo oggi: cercheremo di mettergli il bastone tra le ruote. In basso alla classifica quella che mi sta sorprendendo in negativo e il Valfoglia Tavoleto, squadra di tutto rispetto con giocatori di categoria superiore ma che non riesce ad ingranare. Spero e mi auguro che esca fuori il primo possibile. Per quanto riguarda noi dello Schieti ci stiamo impegnando al massimo per far sì di arrivare almeno a salvarci, il campionato è ancora lungo ed io con tutti i miei ragazzi ci crediamo e cercheremo in tutti i modi di arrivarci il primo possibile. Ho trovato una società seria, attaccata ai propri colori e sempre presente al campo dove tutti contribuiscono a far sì che vada tutto bene. Sono contento di come stanno andando le cose, abbiamo preso dei rinforzi e stiamo lavorando bene speriamo anche che la fortuna sia dalla nostra parte".

Il programma odierno. Ore 14,30: Viridissima Apecchio (foto in alto a destra)-Atletico Luceoli Cantiano, arbitro Luca Pucci (Pesaro). Casinina-Piandirose, arbitro Andrea Sartoro (Pesaro). Olympia Macerata Feltria-Schieti (ore 15), arbitro Francesco Fabrizi (Pesaro). Piandimeleto-Santa Cecilia, arbitro Manuele Boldrini (Pesaro). Santangiolese-Carpegna, arbitro Lorenzo Angelini (Pesaro). Tavernelle-Ca Gallo, arbitro Federico Mancini (Pesaro). Tavoleto-A. Sassocorvaro, Marco Lepri (Pesaro). Vis Canavaccio-Frontonese (ore 15,30), arbitro Roberto Bacchiani (Pesaro).

La classifica. Olimpia Macerata Feltria 28 punti; Carpegna 26; Vis Canavaccio 25; Tavernelle 23; Atletico Luceoli Cantiano 22; A. Sassocorvaro e Ca Gallo 21; Piandimeleto 29, Apecchio e Santangiolese 19; Frontonese 17; Casinina 15; Santa Cecilia e Piandirose 14; Tavoleto 12, Schieti 4.

