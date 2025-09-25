Seconda categoria - Girone "B». Clamoroso al Fornaci: Gozio lascia dopo un turno. Il trainer si è dimesso dopo il ko con la Cintolese

Dopo appena la prima giornata di campionato c’è già un addio in panchina in Seconda categoria. Si tratta di quello di Manuel Gozio che ha deciso di lasciare il Fornaci, dopo la pesante sconfitta sul campo della Cintolese.

Si separano, così, le strade tra il tecnico e la società del presidente Capannacci. Gozio, arrivato ad inizio stagione, aveva iniziato un buon lavoro con lo staff ed anche il settore giovanile con la formazione "Juniores".

La sua decisione di lasciare ha sorpreso tutti, anche perchè con una sola giornata giocata e, soprattutto, il match disputato contro la Cintolese, una delle formazioni più forti del girone e candidata a vincere il torneo. Una battuta d’arresto pesante per il passivo, un secco 6 a 0 che non ha lasciato scampo. Adesso la società, con il presidente Capannacci ed il direttore sportivo Tommaso Cecchini, è alla ricerca di un nuovo trainer che dovrebbe già guidare la squadra domenica nella prima gara casalinga contro il Chiesina Uzzanese.

Intanto la squadra sta continuando la preparazione in vista di questa nuova partita. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio della società gialloblu su chi sarà la nuova guida tecnica che, nelle intenzioni, dovrà portare la squadra fino alla fine della stagione.

Al. Lomb.