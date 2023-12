Seconda categoria, gironi c e d. Vola il Corinaldo, crolla l’Olimpia Ostra Vetere. Il Loreto non si ferma, blitz Fc Osimo

Un gol di Myftiu basta al Corinaldo per battere in casa l’Aurora Jesi e issarsi al comando da solo nel girone C di Seconda categoria dopo l’undicesima giornata di andata. Clamorosa nello stesso girone la sconfitta dell’Olimpia Ostra Vetere, che crolla letteralmente (4-0) contro un grande Palombina Vecchia, che va in rete con De Vincenzo, Taormina, Cornacchia e Donzelli in un match giocato purtroppo senza pubblico per l’inagibilità della tribuna. C’è il sorpasso nel girone D invece dove torna al comando il Loreto: netto successo interno per 5-1 contro il Candia Baraccola con doppietta di Martiri, gol di Ghergo, Voytyuk e Scoppa (per gli ospiti Braconi) e testa di nuovo avanti al San Biagio, battuto nel big match in casa dall’Fc Osimo (Pericolo). Attenzione alla stessa squadra osimana che con questo successo si riavvicina in classifica a -3 dalla vetta stoppando quello che sembrava un tentativo di fuga del San Biagio e del Loreto. E nel prossimo turno c’è proprio Loreto-San Biagio, prima della sosta.

Girone C. Risultati. Argignano-Terre del Lacrima 0-0; Avis Arcevia-Le Torri 2-2; Corinaldo-Aurora Jesi 1-0; Cupramontana-Serrana 3-0; Monsano-Ostra Calcio 1-0; Palombina Vecchia-Olimpia Ostra Vetere 4-0; Rosora Angeli-Leonessa Montoro 0-1; Trecastelli Polisportiva-Oj Falconara 3-1.

Classifica: Corinaldo 26; Argignano 24; Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia, Terre del Lacrima, Ostra Calcio 21; Palombina Vecchia 19; Monsano 18; Le Torri 16; Serrana 15; Cupramontana, Trecastelli Polisportiva 14; Leonessa Montoro 12; Oj Falconara 8; Aurora Jesi 6, Rosora Angeli 4.

Girone D. Risultati. Giovane Offagna-Ankon Dorica 1-3; GLS Dorica-Europa Calcio 4-1; Loreto-Candia Baraccola 5-1; Nuova Sirolese-Colle 2-0; Osimo Stazione Five-Agugliano Polverigi 0-1; Piano San Lazzaro-Atletico Ancona 4-0; Castelfidardo-Villa Musone 2-1; San Biagio-Fc Osimo 0-1.

Classifica: Loreto 29; San Biagio 27; Fc Osimo 26; GLS Dorica 25; Nuova Sirolese 23; Agugliano Polverigi 21; Ankon Dorica 20, SA Castelfidardo 19; Piano San Lazzaro 18; Candia Baraccola 15; Villa Musone 13; Europa Calcio 10; Osimo Stazione Five, Atletico Ancona 8; Giovane Offagna 6 (-1); Colle 1.

Andrea Pongetti