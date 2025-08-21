Seconda Categoria. Gruppo M, solo derby. Le cervesi sotto Forlì

Il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna della Figc-Lnd ha reso noti ieri i calendari dei gironi di Seconda Categoria, due dei quali sono sotto l’egida della Delegazione di Ravenna, anche se le due formazioni cervesi, Polisportiva 2000 e Junior Cervia, sono state inserite nel gruppo O, gestito dalla delegazione di Forlì-Cesena.

Il primo impegno ufficiale delle tante formazioni ravennati inserite nei gironi M, N ed O, per quel che riguarda il campionato di Seconda Categoria, sarà nel weekend del 13 e 14 settembre (si gioca alle 15,30 con una gara al sabato), come del resto per la Terza e per i campionati Regionali giovanili più importanti.

A proposito di girone O, la 2000 debutterà in trasferta sul Comunale di San Mauro Mare contro la Virtus mentre il Junior Cervia se la vedrà tra le mura amiche col Dismano United.

Praticamente tutti derby (La sola non ravennate è il Sesto Imolese), naturalmente, nel girone M con la prima giornata che vede affrontarsi: Bagnara-Santagata Sport, Borgo Tuliero-Brisighella, Giovanili Santerno-Vita, Mezzano-Sesto Imolese, Pro Loco Reda-Lugo 1982, San Rococ-Real Voltanese, Vis Faventia-Riolese.

Il girone N, ravennate-forlivese, vedrà scendere in campo per la prima giornata del 14 settembre: Carpinello Forlì-Gs Romagna, Fornace Zarattini-Marina, Godo-San Pancrazio, Low Street-Medla, Punta Marina Terme-Porto Fuori, Real-San Zaccaria, San Colombano-Sporting Predappio.

Il 30 e 31 agosto, invece, ma solo per le squadre della provincia di Ravenna, inizierà ufficialmente la stagione con il primo turno del Memorial Rosario Frisenda, ovvero la coppa di Seconda Categoria riservata alle formazioni bizantine. Come sempre le due finaliste prenderanno parte, poi, alla fase regionale che consentirà alla vincitrice di avere una posizione di rilievo assoluto nella graduatoria dei ripescaggi dalla Seconda alla Prima Categoria.