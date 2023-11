Seconda categoria. Il Bagnara nell’anticipo. Derby tra Gs e Fornace

Due anticipi nel sabato di Seconda Categoria: nel girone M si gioca a Lavezzola tra i locali del Centro Erika e il Bagnara, in un duello comunque interessante che vale per le prime posizioni della graduatoria. In questo raggruppamento, la capolista Vis Faventia è impegnata sul campo della Real Voltanese che mercoledì ha ottenuto la seconda vittoria della sua stagione. Riolese e Palazzuolo che inseguono a 1 punto, giocano invece in casa contro San Rocco e Bagnacavallo. Nel girone N, il giudice sportivo ha assegnato la vittoria per 3-0 al Marina nella partita col San Pancrazio. Decisione presa per le intemperanze dei giocatori, che in due hanno preso 18 giornate di squalifica. Sta volando il Vecchiazzano che ha ormai un cospicuo vantaggio proprio su San Pancrazio e Marina impegnate in casa contro Stella Rossa – del capocannoniere Guri, 11 gol in campionato – e Deportivo Roncadello.

Spicca anche il derby di alta classifica tra Gs Romagna e Fornace Zarattini. Intanto la Delegazione di Ravenna ha effettuato i sorteggi dei quarti di Coppa – si gioca il 22 novembre in gara secca – che vedrà affrontarsi Centro Erika-Low Street, Fornace Zarattini-Bagnacavallo, San Pancrazio-Palazzuolo e Gs Romagna-Riolese. Programma (9ª giornata, ore 14,30). Girone M: C. Erika-Bagnara. Domani: B. Tuliero-Vita, Only Sport-C. Guelfo, Palazzuolo-Bagnacavallo, R. Voltanese-Vis Faventia, Riolese-San Rocco, S. Potito-Conselice. Classifica: Vis Faventia 17; Riolese, Palazzuolo 16; Only Sport, Bagnara 13; B. Tuliero 12; Vita, S. Potito, C. Guelfo 11; C. Erika 10; S. Rocco 9; Bagnacavallo 8; R. Voltanese 6; Conselice 4. Girone N: Real-Valmontone. Domani: Gs Romagna-F. Zarattini, Godo-Vecchiazzano, Low Street-Fiumanese, Marina-Dep. Roncadello, P. Fuori-S. Zaccaria, S. Pancrazio-St. Rossa. Classifica: Vecchiazzano 22; Marina 19; S. Pancrazio 17; Fiumanese 15; Gs Romagna 14; Low Street 12; St. Rossa, F. Zarattini 11; Dep. Roncadello 10; Valmontone 9; Real 8; P. Fuori 6; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.