Seconda Categoria Il campionato entra nel vivo della competizione con un turno fondamentale. Carrarese G., scoglio San Vitale. Montignoso all’esame Ricortola

Fondamentale. Così si dovrebbe definire il ventesimo giro di carte del campionato di Seconda Categoria. Dedicato alla reginetta Carrarese Giovani (44), alle due squadre più in forma del momento Fivizzanese (40) Massarosa (32), oggi a confronto in riva al lago Puccini, al derbissimo del “Del Freo“ tra Montignoso (40) e Ricortola (31). La capoclasse del torneo che aspetta la visita dei cugini del San Vitale (12), ha in mano il servizio e il vantaggio di quattro punti sulla coppia Fivizzanese-Montignoso, la quarta realtà del torneo Filattierese (36) che sul terreno amico ha dilapidato qualcosa come otto punti consegnandoli alle viaggianti, questo pomeriggio dalle 15 è alla “Fossa dei Leoni“ contro l’Atletico Carrara (14) che tenterà di seminare trappole per fermare l’avanzata dei castellani.

Disegno ardito ma di non facile realizzazione. Sul “Giannetti“, sempre dalle 15, a confronto Monzone (22) e Villafranchese (34). Un derby che stando agli umori della vigilia un vincitore ci sarebbe già: il cassiere del Monzone. Fatta la dovuta presentazione, tutti gli esperti e curiosi, sono d’accordo che l’avvenimento in onda questo pomeriggio al “Del Freo“, tra Montignoso e Ricortola, sovrasta gli altri sette. La svolta tanto attesa da parte dei padroni di casa che tanto hanno investito per arrivare alla conquista del passaporto alla Prima Categoria, per la squadra di Alberti abita in questo derby dai tanti sapori. Non è una partita nuda e cruda, una normale tappa di avvicinamento, anzi tutto il contrario. Per la matricola fin qui terribile del torneo c’è l’assoluta esigenza di dare continuità alla rincorsa, qualsiasi risultato diverso dalla vittoria condizionerà il cammino.

Per il Ricortola l’impegno odierno arriva a puntino per valutare se l’effettiva robustezza psicologica, d’impianto e soprattutto se la forza d’urto contro una squadra costruita per arrivare in alto è ritornata patrimonio dei giovinotti diretti da mister Fini. Oggi, c’è da dimostrare sul campo, contro i cugini che a una flessione di credo nei propri mezzi si risponde con una grande prestazione tutto anema e core. In caso contrario, se l’esito dell’incontro non fosse positivo complicherebbe la risalita.

Enrico Baldini