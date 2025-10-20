Seconda categoria. Il Chianciano Terme frena il Cetona

Turno negativo nei risultati per le nostre formazioni del campionato di Seconda categoria girone E. Il Gracciano subisce il 2-1 in trasferta dal Casellina, mentre il Castellina in Chianti perde in casa con il Mercatale, capace di imporsi 1-0. Prova sfortunata dello Staggia, costretto ad arrendersi a una big come Real Peretola: 1-0 Nonostante la valida prestazione per il team di mister Rossi per i neroverdi. Colpi a vuoto di misura a carico delle nostre compagini di scena nel raggruppamento fiorentino.

Nel girone L di Seconda categoria, si interrompe la serie di successi del Cetona: dopo quattro affermazioni matura il pari fuori casa: 1-1, il risultato della capolista in trasferta contro la Virtus Chianciano Terme. In gol Bonaventura per i locali e Paolucci per gli ospiti. Il Cetona resta comunque al comando in solitudine, inseguito adesso a una lunghezza di distanza dalla Fonte Belverde, che supera col punteggio di 3-1 il Buonconvento. Segnano Liurni, Fabrizzi, Donati e, per gli ospiti, va a segno Di Marco. Senza gol l’incontro tra il Rosia e il Montepulciano Stazione, unico zero a zero della giornata. A Sarteano, i padroni di casa dell’Olimpic rifilano un poker senza appello alla Virtus Asciano: a segno Martino, Nasorri, Nannini, Magliozzi per la quaterna realizzata dai padroni di casa che occupano le posizioni da podio nella classifica del raggruppamento. Nuova Radicofani battuta in casa, 0-1, dalla Valdichiana. Decide la firma da parte di Valdambrini.

È botta e risposta tra Monteroni e Voluntas Trequanda: Ljevica e Battelli i realizzatori a consuntivo dei novanta minuti. Lanzotti e Bartoli invece sono capaci di regalare i tre punti al Chiusi, nel match casalingo, terminato col verdetto di 2-0, su un comunque combattivo Vescovado.

Malavita è infine l’autore del gol che permette al Guazzino di espugnare il rettangolo di gioco dell’Atletico Piazze. Finisce 1-0 per gli ospiti che ottengono quindi tre punti di pregio per il loro percorso nel torneo. In una giornata, la quinta, nella quale a conti fatti non sono mancate le emozioni per le compagini che, in due gironi, rappresentano la nostra provincia nel campionato di seconda categoria.

Paolo Bartalini