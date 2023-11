Seconda categoria. Il Cinigiano sfida la Nuova e prova a rimanere in vetta

Il Cinigiano prova ad allungare in vetta al girone G di Seconda categoria. La squadra di mister Andrea Margiacchi oggi sarà sul sintetico della Nuova Grosseto per provare a rimanere in vetta e magari allungare. Dietro il Sorano è staccato di un punto, ma non avrà vita facile sul campo della Maglianese. Sfida interessante quella di Caldana, dove i padroni di casa ospitano il Campagnatico: due formazioni separate da un solo punto con ambizioni. Derby importante a sud della Maremma con la Marsiliana, penultima, che ospita l’Orbetello privo di bomber Bisozzi per due mesi, causa squalifica. Il fanalino di coda Alberese invece se la vedrà col Marina nel tentativo di rialzare la testa. Il programma: girone C: Montieri-Vada; girone G, Alberese-Marina, Caldana-Campagnatico, Castell’Azzara-Roccastrada, Santa Fiora-Castiglionese, Maglianese-Sorano, Marsiliana-Orbetello, Nuova Grosseto-Cinigiano, Scarlino-Rispescia.