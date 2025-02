SECONDA CATEGORIA. Il Collinello out nella fase regionale di Coppa Emilia

Disco rosso per il Collinello. Mercoledì sera la squadra bertinorese di Seconda Categoria, allenata da Simone Mariani, è stata eliminata negli ottavi della fase regionale della Coppa Emilia-Romagna. Il match, in gara unica, è stato disputato sul terreno di gioco dell’Accademia Marignanese, che si è imposta 2-0 con le reti di Colli e Ottaviani. Il Collinello in precedenza aveva centrato la vittoria nella finale di coppa del gruppo O superando 1-0 la Junior Gambettola. In campionato, dopo 18 giornate, il club giallonero guida largamente con 43 punti (13 vittorie, 4 pari e 1 sconfitta), con un vantaggio di 14 lunghezze su Atletic Frampula e Junior Gambettola.