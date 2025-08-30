Seconda categoria, il dg Ricci. Cagliese neopromossa: "Ci serve intensità»

Dopo la promozione in Seconda categoria la Cagliese (Polisportiva Cagli Sport Associati) è ripartita in vista del prossimo campionato che la vedrà collocata nel raggruppamento del girone A. Ad allenare la squadra composta da un mix di calciatori esperti e giovani è stato confermato il trainer Giovanni Giacomucci, un buon passato da calciatore e promosso (due stagioni fa) dopo le esperienze alla guida delle giovanili a trainer della prima squadra. A Giacomucci oltre al successo sportivo va dato il merito di aver riportato a Cagli diversi calciatori cagliesi. Tanti i derby nella prossima stagione, ad iniziare da Cantiano, per proseguire con la Vadese, l’Apecchio, la Durantina Santa Cecilia, Piandimeleto e altri. "Abbiamo iniziato un percorso due anni fa che ci ha portato in Seconda Categoria – spiega il direttore generale della Cagliese Federico Ricci –. Il nome che ci portiamo dietro è importante ma non deve essere un peso bensì motivo di orgoglio per poter fare bene anche nel prossimo campionato che sarà molto competitivo. La rosa è buona ma dobbiamo comunque ricordarci che siamo una neopromossa e giocare tutte le partite ad alta intensità". La prima partita ufficiale della prossima stagione vedrà la Cagliese impegnata in Coppa Marche sabato 6 settembre alle ore 15 al Comunale "Campo 1" di Cantiano contro la locale compagine.

La rosa. Portieri: Pifarotti e Azalea. Difensori: Pupita, Falconi, Bazzucchini, Mascellini, Bucci, Tenaglia, Cenciarini, Susini, Paoloni, Foresto. Centrocampisti: Di Pietro, El Karouachia, Marchetti, Pieri, Ciabocchi, Bernardini, Fiorucci, Pompa. Attaccanti: Saudelli, Balla, Picchi, Ramaioli, Niosi, Pretelli, Maiorano, Gallinucci. Allenatore Giovanni Giacomucci. am.pi.