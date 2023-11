Seconda categoria. Il Marina va all’Elba. Gara di Coppa con il Marciana

L’unica formazione maremmana rimasta in corsa nella Coppa Toscana di Seconda categoria è l’Unione Sportiva Marina. La formazione allenata da mister Chinellato oggi alle 14.30 si dovrà recare all’isola d’Elba, e precisamente sul campo del Marciana Marina per provare a superare il turno di coppa. Una sfida difficile, resa ancor più complicata dalla trasferta non certo agevole.

Questo il programma della giornata: Capannoli San Bartolomeo-Acciaiolo Calcio, Diavoli Neri Gorfigliano-Carrarese Giovani, Gs Monterappoli-Virtus Comeana, Laurenziana-Audace Legnaia, Massarosa 1925- Ghivizzano, Montemurlo Jolly Calcio-Sextum Bientina, Stagno-San Macario Oltreserchio, Circolo Fratticiola-Arno Castiglioni Laternina, Gallianese-Sancat, Impruneta Tavernuzze-Monteroni, Marciana Marina-Marina, Stia-Pelago, Virtus Asciano-Olimpic Sarteano, Volterrana-Rosia.