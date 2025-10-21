Seconda Categoria. Il Mezzano non si ferma. A punteggio pieno anche il Marina

Prosegue la corsa in vetta del girone M di Seconda del Mezzano che batte 3-0 (doppio Pirazzoli e Condorelli) il Borgo Tuliero e resta in testa da solo a punteggio pieno. Pure nel girone N la capolista è a punteggio pieno: il Marina, infatti, supera 2-0 il Medla grazie alle reti di Dadina e Simone Frisoni (in foto). Seconda Categoria (6ª giornata). Girone M: Mezzano-B. Tuliero 3-0, Bagnara-Giov. Santerno 1-3, Brisighella-Vis Faventia 1-1, Lugo-Riolese 0-2, Santagata Sport-Pro Loco Reda 1-1, S. Imolese-Real Voltanese 1-2, Vita-San Rocco 1-1. Classifica: Mezzano 18; Vis Faventia 16; Brisighella, Riolese 13; Vita 9; Lugo, San Rocco 8; R. Voltanese, Santagata Sport 7; Giov. Santerno 6; B. Tuliero, S. Imolese 4; Bagnara 3; P. L. Reda 2. Girone N: Real-Carpinello 0-2, Gs Romagna-P. Marina 3-1, Marina-Medla 2-0, S. Colombano-Godo 2-0, S. Zaccaria-F. Zarattini 2-0, S. Pancrazio-Low Street 1-2, Sp. Predappio-P. Fuori 4-2. Classifica: Marina 18; San Zaccaria 13; Carpinello, Low Street, Sp. Predappio 12; S. Colombano, San Pancrazio 10; F. Zarattini, P. Fuori 9; Medla 6; Gs Romagna 4; Godo, Real 3; P. Marina 0. Girone O: Pol. 2000-Atl. Frampula 1-1, Junior Cervia-Torresavio 1-2. Classifica: J. Gambettola, Valverde 15; Capanni 12; Borghigiana, Around 11; Virtus 10; Torresavio, S. Carlo 9; Atl. Frampula 8; Dismano Utd, Sarsinate 6; Pol. 2000, J. Cervia 2; Alfero 1.

u.b.